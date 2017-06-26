Фото: translux.ru
Трехбалльные пробки образовались в Барнауле утром в понедельник, 26 июня. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, согласно карте, небольшие заторы образовались лишь на пересечении Павловского тракта с улицами Просторной и Попова, а также на проспекте Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектом и в районе площади Октября.
Скорость движения на данных участках составляет 5-10 километров в час.
Также на городских дорогах произошло два ДТП. Одна авария — на перекрестке улиц Малахова — Юрина, вторая — на той же улице Малахова между пересечением с Павловским трактом и Балтийской улицей.
Кроме этого, в городе ведутся дорожные работы на улицах Малахова и Партизанской, причем на отрезке последней перекрыто движение.
Комментарии
Советской Армии в сторону Строителей вообще колом стояла
Во всем виноваты студенты!