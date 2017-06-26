Фото: vk.com/justuswalker
Фермер Джастас Уолкер, ставший звездой YouTube и получивший прозвище "Веселый молочник", попал в больницу с энцефалитом.
Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте". "Друзья, просим прощения, что в этом месяце было мало видео. Этот месяц был очень тяжелым. Джастас попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща. На ферме появится после 11 июля", — говорится в заметке.
Напомним, долгое время Джастас развивал фермерское хозяйство в Красноярском крае, а в прошлом году стало известно, что он переезжает на Алтай в Солонешенский район.
Широкую известность он получил в 2014 году, когда в интервью о продуктовом эмбарго весело высказался о перспективах, которые открываются перед российскими производителями в условиях экономических санкций. Именно тогда он получил прозвище "Веселый молочник".
Комментарии
Ну что же ты Джек Восьмеркин?
надеюсь, все обойдется без серьезных последствий
Здоровья Молочнику!