Фото: svobos.ru
Минимальный набор продуктов питания резко подорожал в России в период с января по май, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
При этом уточняется, что наиболее существенный рост был зафиксирован в апреле-мае. Эксперты полагают, что стоимость продуктовой корзины увеличилась в связи с ростом цен на овощи. Так, некоторые товары, по информации издания, подорожали на 80%.
По данным на май, минимальный набор продуктов питания в расчете на один месяц в среднем по стране стоил 4036 рублей. Рост с начала года составил 9,4%. Инфляция за пять месяцев в стране составила 1,7%.
Что касается прогнозов, то специалисты высказывают мнение о вероятном недолгом продолжении данной тенденции, поскольку в середине лета потребители смогут покупать уже плоды свежего урожая.
Напомним, в минимальный продуктовый набор включаются разные виды мяса, рыба, яйца, молочные товары, хлеб, овощи, фрукты, чай и прочие товарные позиции. В целом в списке значится 33 вида товаров.
Комментарии
назвали бы минимальный пищевой набор
показали бы как на 4 тыс в месяц можно есть !!! Вместо дома 2 и Едим дома где половина ингридиентов вообще людям неведома.
такая сумма на еду уходит на неделю, и то если очень экономить!!!