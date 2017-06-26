Фото: instagram.com
Солист известной российской поп-рок-группы "Звери" Роман Билык посетил туристические места Горного Алтая во время своего отпуска.
В Instagram певца появилось множество снимков и видео с красотами региона.
"Горный Алтай. Давно собирался и вот добрался!" — прокомментировал музыкант свой первый снимок на Алтае.
На странице звезды в Instagram можно увидеть фотографии с Телецкого озера (водопад Корбу), различных пейзажей, а также бабочек. Кроме этого, Роман опубликовал видео полета на вертолете.
Комментарии
Отличный певец и композитор.
нас этими видами не удивить)
а вообще как этому электрику в черной футболке и черных штанах не жарко...
26.06.2017 10:27
- гость -