Фото: vk.com/barneos22
Подробности масштабного пожара, произошедшего утром 26 июня в доме на улице Победной в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве уточняют, что тушение осуществлялось по повышенному рангу сложности. К счастью, случаев гибели, травмирования людей не допущено.
На место ЧП стянуты существенные силы. Ситуацию усложняет тот факт, что в данном районе очень плотная застройка и огонь угрожал соседним строениям.
По информации телеканала "Катунь 24", в загоревшемся доме проживали иностранные граждане, которые снимали жилье.
Комментарии
вроде еще не потушили же. что за рапорты
и дома соседние занялись как говорят