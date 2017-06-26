Фото: instagram.com
Александр Кокорин выложил в Instagram ролик, где он вместе с напарником по "Зениту" Артемом Дзюбой, прикладывает руку ко рту, имитируя усы. В сети это сразу же приняли за обращение к главному тренеру российской сборной по футболу Станиславу Черчесову, пишет Life.
Напомним, национальная команда вылетела с домашнего Кубка конфедераций, уступив в матче сопернику из Мексики со счетом 1:2.
Пользователи сети предположили, что в результате Дзюба пропустит и чемпионат мира 2018 года, поскольку не будет включен в состав сборной РФ.
Напомним, что Кокорина не вызвали в сборную РФ на Кубок, так как вывели из состава после скандала с шампанским в минувшем году, а Дзюба, который считался лидером, самостоятельно покинул расположение сборной перед началом матчей из-за травмы колена.
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