В селе Павловск Павловского района на стадионе "Юность" состоятся встречи футбольных команд "Алтайлес", "Рубцовский ЛДК", "Каменский ЛДК".
Матчи пройдут 9 июля, в воскресенье, с 11.00 до 14.00. Поболеть за участников приглашаются все желающие. Зрелище обещает быть захватывающим.
Все три команды — победители соревнований различного уровня. "Алтайлес" — бронзовый призер пятой лиги чемпионата Алтайского края по мини-футболу сезона 2016/2017. "Рубцовский ЛДК" — бронзовый призер Первой лиги открытого чемпионата города Рубцовска по мини-футболу сезона 2016/2017. "Каменский ЛДК" — золотой призер чемпионата по футболу города Камня-на-Оби в 2017 году.
Популяризация спорта и здорового образа жизни — основное направление социальной политики компании "Алтайлес". На базе предприятий действуют команды по различным видам спорта. В 2017 году хоккейная команда "Бобровский лесокомбинат" впервые в истории регионального лесного хозяйства стала победителем чемпионата Алтайского края. Еще два года подряд сборная становилась бронзовым призером чемпионата.
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