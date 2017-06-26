Фото: vk.com/barneos22
Сильный дождь с градом существенно осложнил ситуацию на дорогах Барнаула — участок улицы Попова уже перекрыли по причине затопления.
В социальных сетях жители краевой столицы сообщают о проблемах на транспортных магистралях города.
"Трактовую заливает, и град пошел", "Начинаем тонуть и пробочка", "Плывем по Змеиногорскому тракту", — такие сводки поступают от горожан в паблике Barnaul 22.
Информацию о проблемах на дорогах подтверждают и в ГИБДД. "В связи с обильными осадками в виде ливня проезжая часть улицы Попова в сторону Павловского тракта затоплена. Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Барнаула", — указывают в Госавтоинспекции.
Комментарии
Akinfiy warned
Ни когда такого не было, и вот опять )))