Фото: instagram.com

Конкурс с лошадью на мероприятии "АлтайФест", во время которого животное упало, вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи активно обсуждают инцидент в соцсетях, пишут "Вести".

Видео произошедшего было снято во время проведения Фестиваля орловского рысака. В социальных сетях люди разделились на два лагеря: тех, кто считает подобные конкурсы жестокими, и тех, кто уверен, что лошадь упала случайно.

Одна из пользователей задалась вопросом, почему присутствующие друг друга не запрягли в упряжь и не поступали так, как с этим несчастным животным. Другие отметили, что видео вырвано из контекста, и на самом деле перед конкурсом прошел дождь, из-за чего было скользко.

"Она по породе – тягач, и это нормально, её никто не бил и не издевался!" — добавил очевидец.

Также нашлись и те, кто потребовал привлечь к ответственности организаторов данного конкурса.

Начальник краевого управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Татьяна Зеленина ранее описала Фестиваль орловского рысака так: "Мы хотим пригласить лучших наездников, лучших животных провести шоу "Ринг орловских рысаков". Это демонстрация красоты и оценка по экстерьеру лучших лошадей Сибири. Во-первых, это интересно, во-вторых, это возрождает традиции. В-третьих, много людей, приезжающих в Новотырышкино, интересуются именно этим направлением. И просто людям, которые приходят на "АлтайФест", хочется посидеть, отдохнуть, они могут прийти на ипподром и посмотреть это захватывающее зрелище".