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Следователи начали проверку после аварии в Иркутской области с участием автобуса, в котором находился коллектив государственного ансамбля песни и пляски "Забайкальские казаки". Об этом в понедельник, 26 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.
"Начата доследственная проверка", — цитирует агентство сообщение.
По данным следователей, автобус с детьми ехал из Куйтунского района Иркутской области в Забайкальский край после выступлений. Предварительно установлено, что около 11:20 на сложном участке дороги водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в кювет.
Агентство пишет, что двоих взрослых госпитализировали, жизни остальных 29 участников коллектива ничего не угрожает. Погибших нет.
В то же время РБК со ссылкой на региональный минздрав отмечает, что разные травмы получили 15 человек, находившихся в автобусе. У детей мелкие травмы: ушибы и царапины. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Следователи сейчас проводят работы на месте ЧП.
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