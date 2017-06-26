Фото: 2dsl.ru
Мужчины в Алтайском крае оказались менее одинокими, чем женщины — такой вывод можно сделать из исследований, проведенных аналитиками развлекательной социальной сети "Фотострана".
Так, соцсеть составила рейтинг субъектов РФ, где представители сильного пола больше всего ищут любовь на сайтах знакомств. Первое место по данному показателю оказалось у Санкт-Петербурга, где на подобные ресурсы регулярно заходят 8% мужчин.
Второе место у Крыма (7,34%), третье — у Липецкой области (7,16%). Москва расположилась на четвертой строчке (6,58%). Далее идут Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ярославская область, Псковская область, Краснодарский край и Камчатка. Алтайского края в ТОП-10 нет.
Между тем ранее был опубликован рейтинг, где изучался показатель одиночества женщин. И вот в этом исследовании Алтайский край оказался в числе регионов-лидеров, попав на девятое место.
Таким образом, данные выкладки говорят в пользу того, что мужчины в Алтайском крае в меньшей степени испытывают чувство одиночества.
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