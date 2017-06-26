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Предложение об отмене в России новогодних каникул воспринимается негативно 71% жителей страны, сообщает портал Superjob, ссылаясь на результаты своего опроса.

Напомним, что в Госдуму недавно был внесен проект закона, которым предлагается сделать нерабочими днями только 31 декабря и 1 января. При этом авторы документа выступают за утверждение двух новых выходных дней. Речь идет о Дне воссоединения Крыма с Россией (18 марта) и возвращении к празднованию Дня октябрьской революции 7 ноября.

Мысль об отмене новогодних каникул не нравится 71% респондентов, 20% выступают за эту инициативу, не определились 9%. Примечательно, что при этом за то, чтобы отдыхать 31 декабря, высказываются 86% участников опроса, 8% — против, 6% затруднились с ответом.

Хорошо относятся к идее отдыхать на День воссоединения РФ и Крыма 40% россиян. 43% — против, 17% не определились.

Что же касается отдыха на годовщину Великого Октября, то за это выступили 56% участников опроса, 25% — против. С ответом на вопрос в данном случае затруднились 19% респондентов.

Опрос проводился во всех федеральных округах на территории 280 населенных пунктов среди граждан старше 18 лет. Время исследования — 22-26 июня текущего года.