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Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП с судном-толкачом "Марс", которое затонуло в субботу, 24 июня, в акватории Бердского залива. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Предварительно установлено, что около 12:00 судно по неустановленной причине затонуло у причала, который находился в собственности ООО "СК "Норд-Вест".

Подчеркивается, что зарегистрированное в Государственном судовом реестре судно не использовалось. Никто в результате инцидента не пострадал, однако в воду вылилась нефть.

Вокруг места аварии было выставлено боновое заграждение для предотвращения распространения масляного пятна по Бердскому заливу.

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что, по предварительной информации, судно стояло на ремонте и не эксплуатировалось. Также в ведомстве уточнили, что в днище судна появилась пробоина, из-за чего катер накренился, а затем затонул.

В воскресенье, 25 июня, "Марс" подняли со дна при помощи инженерной техники. Сейчас судно стоит на берегу.

Также уточняется, что нефтяные пятна уже убрали с поверхности воды специальным порошком-сорбентом для последующей утилизации.