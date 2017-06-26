Фото: volgogradru.com
Жителей Барнаула вечером в понедельник, 26 июня, ожидают пробки в шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные специализированного сервиса "Яндекса".
Наиболее серьезные заторы наблюдаются в центре города: движение серьезно затруднено по большим отрезкам проспектов Ленина, Калинина, Красноармейский и Строителей. Также автомобили практически стоят на улицах Челюскинцев и Гоголя. Скорость движения машин в этом районе не превышает 3-10 километров в час.
Кроме этого, пробки образовались на шоссе Ленточный Бор, на участках Павловского тракта, улицах Малахова и Попова, Власихинская и проспекте Космонавтов.
По данным карт, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской все также временно перекрыто движение, а на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина ведутся дорожные работы.
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