Фото: altaibasket.ru
Второй тур этапа российского чемпионата по уличному баскетболу "Altai OPEN Russia 2017" прошел в Барнауле на парковке ТРЦ "Европа" на минувших выходных. Об этом сообщается на сайте "АлтайБаскет".
Отмечается, что турнир проходил в четырех категориях: среди мужских, женских команд, а также коллективов, сформированных из девушек и юношей.
Несмотря на 35-градусную жару, игроки активно сражались в баталиях 3х3. Также на турнире работала Open Air площадка, на которой выступали региональные музыканты.
Состязания длились свыше пяти часов. В итоге победу среди мужчин одержала команда "DreamTeam-Барнаул", среди женщин победили "Молодые". У юношей лучшими игроками стали "Пикусята", а у девушек "Малибу". Команды-призеры и ценнейшие игроки получили подарки от партнеров турнира.
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