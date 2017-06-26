Прошедший 26 июня в Барнауле ливень "отмыл" на дорогах города ямы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Перекресток Микронная-Меланжевая. После дождя образовалась большая и глубокая яма рядом с колодцем центрального водопровода.
На Профинтерна около дома 38. Большие ямы и открытые колодцы, отрываются колеса.
В ближайшее время ул. Матросова собираются перекрывать (от ул. Меланжевая до ул. Гущина — ремонт моста, соответственно, многие ищут пути объезда, сегодня на несколько часов уже перекрывали данный участок дороги).
"Водители, будьте внимательнее, ночью можно не заметить", — предупреждают в паблике.
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