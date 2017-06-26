Состояние народного артиста СССР Владимира Этуша оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости. Актер госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.
"Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу", — рассказали в справочной службе медучреждения.
Этуш родился 2 мая 1922 года. Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина, один из самых знаменитых актеров Театра имени Вахтангова. В кино дебютировал в 1953 году. Известен по фильмам "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Старая, старая сказка", "Иван Васильевич меняет профессию", "Двенадцать стульев", "Приключения Буратино" и не только.
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