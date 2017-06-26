Отказы школьников проходить тестирование на наркотики за пять лет снизились вдвое, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Если еще пять лет назад отказы школьников и их родителей составляли 20-30%, сейчас отказываются 15%, передает ТАСС.
По словам Брюна, сейчас после тестирования в школах выявляется от 1 до 3% наркозависимых. При этом Минздрав РФ констатирует снижение в десятки раз спроса на наркотики.
В целом же, добавил Брюн, число наркозависимых по России и Москве снизилось на 2%. Также он отметил, что в основном родители отказываются проходить тестирование.
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