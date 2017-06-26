Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Информация об этом размещена в электронной базе данных парламента.
"Ратификация конвенции будет способствовать повышению эффективности взаимодействия Российской Федерации с другими государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и усилит правовые гарантии подобного взаимодействия", — говорится в документе.
В сопроводительных материалах отмечается, что для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции". Такими органами в РФ, согласно тексту законопроекта, будут Министерство юстиции и Генпрокуратура.
Также отмечается, что для реализации конвенции дополнительные расходы из федерального бюджета не потребуются.
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