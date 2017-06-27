Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью Sputnik Сербия рассказал о том, что в России с иронией относятся к санкциям Запада, сообщает РИА Новости.
Рогозин характеризовал действующие товарно-технологические ограничения "клоунскими" и отметил, что введенные запреты только заставляют граждан России показывать лучшие качества национального характера.
Он вспомнил анекдот, в котором описаны способы того, как заставить представителей разных народов спрыгнуть с моста.
"Французу говорят: вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает: "Кошмар!", — и прыгает с моста. Американцу говорят: вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит: "О, ноу!", — и прыгает с моста. А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул", — сказал Рогозин.
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