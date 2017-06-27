Более 17 тысяч корней цветочной рассады высадили на клумбы в Ленинском районе Барнаула в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Также специалисты успели оформить однолетними и многолетними цветами две новые альпийские горки (Малахова, 48, Юрина, 202в), а также существующие горки по улице Георгия Исакова, 249а.
Цветами уже оформлен сквер имени Шукшина. Для вертикального озеленения территории у памятника Василию Шукшину на улице Юрина установили шесть композиций с ампельной петуньей расцветки триколор. Комплексное благоустройство уголка отдыха завершает фонтан.
Также установлено шесть габионов из камня напротив Алтайского краевого кардиологического диспансера и 16 вазонов – в парке Целинников.
Комментарии
Молодцы. Спасибо людям создавшим такую красоту!
А вот то убожество,которое установили на подъеме на Змеиногорский тракт очень трудно назвать клумбами(
алею на Георгия Исакова в этом году игнорируют ((( очень жаль!"!
Особенно прекрасно смотрится клумба около онкоцентра - посередь грязюки)))