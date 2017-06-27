Компания Google подверглась штрафу в размере 2,42 миллиарда евро от Еврокомиссии за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, расследование на эту тему началось больше двух лет назад. У Еврокомиссии тогда были претензии к Google из-за операционной системы Android.
Спустя год в Еврокомиссии отметили, что компания неправомерно требует от производителей смартфонов с Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search).
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