Следователи назначили доследственную проверку после падения четырехлетней девочки из окна пятого этажа в Барнауле, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что ЧП случилось в воскресенье, 26 июня, в одном из многоэтажных домов по улице Чудненко. Ребенка ненадолго оставили одного в комнате. Девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна пятого этажа.
Сейчас ребенок находится в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Не пускайте воспитание на самотёк. Моей дочке двух лет нет, а уже знает что нельзя на окна лезть... Горе-родители...