Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в республике были попытки провести протесты 12 июня, пишет LIFE.
При этом, как отмечается, Бречалов тут же попытался заверить президента, что идея протестов не вызвала интереса у жителей.
В ответ на эти слова Путин коротко заявил: "Все имеют право проявить инициативу".
Во вторник, 27 июня, в ходе посещения Ижевска Путин лично проверил аварийное жилье, о котором ему рассказала жительница региона в ходе "Прямой линии". Также президент поручил Бречалову расселить наиболее нуждающихся до конца года.
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