Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Алтайском крае разыскивают 84-летнюю пенсионерку, которая пропала 13 июня текущего года.
Ориентировка на пожилую женщину опубликована в сообществе поискового отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Надежда Борисовна Рева проживает в селе Павловка Локтевского района.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза серые.
Была одета в синий платок с синими цветами, коричневую куртку, белый халат с синими цветами и коричневые сандалии.
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