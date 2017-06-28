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Водителя автомобиля BMW X5, обвиняемого в совершении ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека, оставили под стражей до 28 июля.

Как сообщила порталу Amic.ru помощник председателя Октябрьского районного суда Светлана Ганзвинд, ходатайство правоохранительных органов о продлении меры пресечения в отношении мужчины было рассмотрено еще 16 июня.

"Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 28 июля", — сказала собеседница.

Судя по всему, в настоящее время расследование этого громкого уголовного дела уже завершается. Видимо, в этой связи арест обвиняемого пролонгировали только на месяц.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельное ДТП в центре Барнаула в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной произошло 29 апреля этого года.

Ранее указывалось, что 24-летний Алексей Бикташев, находившийся за рулем BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

27-летняя горожанка была госпитализирована, но в больнице она скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в краевую клиническую больницу. Врачи провели операцию, но спасти мужчину не удалось.

В связи с аварией было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным предварительной экспертизы, водитель BMW был нетрезв. В полиции сообщали, что в период с 2014 по 2017 год ему было выписано 34 штрафа.