Депутаты Алтайского краевого Заксобрания утвердили кандидата на пост председателя Счетной палаты региона. Новым главой стал заместитель министра финансов Виктор Миненок. Об этом с сессии в четверг, 29 июня, сообщает корреспондент ИА "Амител" .
За кандидатуру 46-летнего замминистра проголосовали единогласно. Других кандидатов не было.
Он назначен на пост главы СП на шесть лет.
Виктор Миненок вкратце рассказал депутатам о вопросах, которые намерен решать на этом посту.
Кресло главы СП региона пустовало с 2013 года, когда в отставку ушла Надежда Юдакова.
На этой же сессии депутаты освободили от должности заместителя председателя СП Татьяну Кирееву, которая с 2013 года, по сути, руководит палатой. Официально — в связи с истечением срока полномочий (4 июля 2017 года).
Депутаты поблагодарили ее за работу. Депутат-единоросс Ирина Солнцева и депутат-справедливоросс Александр Молотов отметили профессиональную работу Татьяны Киреевой и доступность для депутатов.
Комментарии
где биографию его почитать?