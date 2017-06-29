Четверг, 29 Июнь, 14:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,54
€ 67,69
Brent
$ 51,5
25°
Обь
294см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон – 2017
Новости

Виктор Миненок назначен главой Счетной палаты Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Его кандидатуру утвердили депутаты АКЗС на сессии 29 июня

Фото: Александра Черданцева

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания утвердили кандидата на пост председателя Счетной палаты региона. Новым главой стал заместитель министра финансов Виктор Миненок. Об этом с сессии в четверг, 29 июня, сообщает корреспондент ИА "Амител" .

За кандидатуру 46-летнего замминистра проголосовали единогласно. Других кандидатов не было.

Он назначен на пост главы СП на шесть лет.

Виктор Миненок вкратце рассказал депутатам о вопросах, которые намерен решать на этом посту.

Кресло главы СП региона пустовало с 2013 года, когда в отставку ушла Надежда Юдакова.

На этой же сессии депутаты освободили от должности заместителя председателя СП Татьяну Кирееву, которая с 2013 года, по сути, руководит палатой. Официально — в связи с истечением срока полномочий (4 июля 2017 года).

Депутаты поблагодарили ее за работу. Депутат-единоросс Ирина Солнцева  и депутат-справедливоросс Александр Молотов отметили профессиональную работу Татьяны Киреевой и доступность для депутатов. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

29.06.2017 13:04
нн

где биографию его почитать?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
13:51
Депутаты Алтайского Заксобрания ушли на каникулы 1
13:43
"Он всегда был таким улыбчивым": Сати Казанова об Олеге Яковлеве 0
13:33
Краевой суд приговорил Оксану Ткаченко к шести годам лишения свободы 9
13:25
Многоэтажный дом загорелся в Барнауле 0
13:11
Бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев скончался в Москве 4
13:04
Как выиграть на налоге с аренды и можно ли сдавать инвестиционные квартиры? 0
12:54
Россияне потратили 650 млрд рублей на иномарки с начала 2017 года 1
12:32
Телефон загорелся в руках у 11-летней жительницы Екатеринбурга 0
12:26
Громкое дело о смертельном ДТП с BMW X5 в центре Барнаула ушло в суд 8
12:13
Новый британский авианосец назвали в Минобороны РФ "удобной целью" 7
12:09
Виктор Миненок назначен главой Счетной палаты Алтайского края 1
12:05
Спроси губернатора: Александр Карлин ответит на вопросы жителей Алтая 18
11:57
Количество бедных россиян выросло на два миллиона человек 3
11:40
Автокражи: что воруют на Алтае и как избежать визита злодеев в свою машину? 2
11:33
Мошенники под видом алтайских полицейских украли у мужчины 12 тыс. руб. 0
11:23
"Не ваше дело": новый эпизод хамства в барнаульских автобусах 45
11:13
Жителей Алтайского края разрешили хоронить рядом с родственниками 2
11:07
Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций 2
10:50
Бюджет Алтайского края на 2017 год подрос на 1,5 млрд рублей 2
10:45
Фотоновости. Машину вынесло на клумбу после ночного ДТП в центре Барнаула 4
10:33
Средняя продолжительность жизни в РФ выросла до рекордного 71 года 10
10:26
Алтайские магазины отказываются от возвращения непроданного хлеба в пекарни 28
10:17
Дорогу делают – это к дождю: проспект Ленина в Барнауле встал в пробку 5
10:12
Барнаульский автобусный маршрут №75 будет ходить по-новому. Схема 4
10:06
Четверых маленьких утят нашли у барнаульской многоэтажки 0
09:51
Еще хуже: что такое вейпы и почему они опаснее сигарет? 13
09:34
Фотоновости. Грузовик с прицепом вспыхнул на трассе в Новосибирской области 0
09:30
Как приготовить вкусный шашлык? 0
09:29
Рубцовчанин пикетирует АКЗС и требует спасти город от затопления 23
09:16
Неизвестные протаранили на машине ворота резиденции президента Бразилии 1
09:07
Пожар произошел в мебельном цехе в Славгороде 1
08:59
Коршун свил гнездо в центре Новосибирска – СМИ 0
08:39
Трехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 29 июня 0
08:30
Объявлен старт продаж квартир в жилом комплексе "Новый квартал" 32
08:18
Пять уголовных дел возбудили в отношении экс-президента Приднестровья 0
07:44
Показываем, как в Барнауле ремонтируют Красноармейский проспект 6
07:32
Что такое онлайн-кассы, когда они появятся и чем будут полезны покупателям? 14
07:26
Жми на газ: как сильно подорожает "голубое топливо" для жителей Алтая? 2
07:03
Квартиру с панорамой на центр города продают в Барнауле за 8,7 млн рублей 4
06:50
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 81
06:36
Что изменится при выплате больничного листа с июля 2017 года в Алтайском крае? 29
06:24
Жара и дожди ожидаются в Алтайском крае 29 июня 0
06:01
Так рождается Арбат: пешеходную улицу готовят к открытию в Барнауле. Фото 12
05:50
Житель Томска оставил своего 11-месячного ребенка на жаре в автомобиле 9
04:02
Смотрим, как гонщик на пит-стопе упорно пытается закрыть дверь 3
03:01
Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018 1
02:02
Туристы из Сургута украли в Турции туалетную бумагу и цветы с клумбы 3
01:26
Экс-президенту Южной Кореи заочно вынесли смертный приговор в КНДР 7
00:57
Осужденные к принудительным работам будут "чалиться" в РЖД 0
23:58
Росавтодор обещает через два года привести в порядок 85% дорог 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.