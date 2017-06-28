Сообщения о найденной на автовокзале девочке получили массовое распространение в социальных сетях, однако своего подтверждения эта история не находит.

Данные о ребенке, который находится без сопровождения взрослых, рассылаются не только через социальные сети, но и различные мессенджеры.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что никакой реальной информации по этому поводу в ведомство не поступало.

Между тем, судя по всему, неправдивые сообщения рассылаются и в других регионах страны.

Вот что пишут по этому поводу в сообществе Barnaul 22: "Вторые сутки нас буквально заваливают информацией о найденной девочке на автовокзале с просьбой найти ее родителей. Сначала говорилось что в Барнауле, потом в Бийске, далее в Новосибирске и т. д. Мы проверили информацию через спецслужбы, информация не подтвердилась, тема — фейк, скажем больше, эту лже-историю запустили по многим регионам РФ".

В комментариях к данной заметке отмечают, что эта же история "гуляет" по Приморью и даже в Казахстане.