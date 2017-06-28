Сенатор Вячеслав Тимченко разрабатывает законопроект о введении федерального звания почетного гражданина России. Об этом пишет "Парламентская газета".
По словам автора законопроекта, сейчас есть звание "Герой России", но чтобы его получить, нужно совершить "воинский подвиг во имя родины".
"Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания", — говорит Тимченко.
По замыслу сенатора, это звание должны будут присваивать Госдума и Совет Федерации.
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