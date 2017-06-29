Уже несколько месяцев в России обсуждается новый законопроект о запрете торговым сетям возвращать производителю непроданный хлеб. Один из его сторонников — депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор — обсудил эту проблему с несколькими игроками местного рынка в среду, 28 июня, во время посещения небольшой барнаульской пекарни "РунгисЪ".

"Я против возврата, считаю, что это не стимулирует торговые сети к реализации товара. Но по этому поводу идут большие дискуссии. Конечно, надо учитывать и мнение потребителя, и продавца. Но торговые сети не должны наживаться на производителях. Хлеб сваливать в отходы просто безнравственно", — сказал депутат.

Иван Лоор признался, что, приезжая каждый месяц в Алтайский край на региональную неделю, всегда увозит с собой в Москву пару булок своего любимого алтайского хлеба.

Законопроект пока в стадии проработки, до первого чтения он еще не дошел.

По оценкам инициатора принятия законопроекта, известного депутата-единоросса Ирины Яровой, Россия ежегодно теряет около 60 миллиардов рублей из-за возврата торговыми сетями просроченной хлебной продукции.

У этой проблемы две стороны. Если хлеб возвращается с неистекшим сроком годности, его еще можно переработать, но это затратно по себестоимости. Хлеб с истекшим сроком, по идее, только на выброс, хотя случается и переработка.

В Роспотребнадзоре, где идею о возврате любых просроченных продуктов поддерживают, сообщили, что в продуктах после истечения срока годности могут накапливаться патогенные агенты микробиологической и химической природы. Большинство микроорганизмов погибает при термической обработке, но не их токсины.

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Как рассказал корреспонденту ИА "Амител" руководитель Гильдии алтайских пекарей Борис Беньковский, на федеральном уровне Гильдия хлебопеков уже подписала меморандум с Ассоциацией торговых сетей о невозврате хлебной продукции производителю. Условия приняли шесть крупных сетей.

"В 40 регионах России, по нашим данным, возврат прекратился. В том числе и в Алтайском крае. Но тут есть одна уловка: торговые сети понизили входную цену хлеба производителей, то есть стали покупать его дешевле", — сказал Беньковский.

Всего в Барнауле 29 пекарен. Около 70% рынка занимают два базовых хлебозавода: №4 и №6. Остальное — мини-пекарни.

Руководитель пекарни "РунгисЪ" Ирина Королькова эту проблему для своего предприятия решила пять лет назад: пекарня просто перестала работать с торговыми сетями и открыла несколько собственных киосков по продаже хлебобулочных изделий.

"Сейчас у нас по городу 10 своих киосков, хлеб завозим три раза в день. И все продаем, ничего не возвращаем, хотя объем продукции производим в пять раз больше, чем раньше", — отметила она. И добавила, что уйти от возврата товара поможет более тщательное планирование закупа.