Уже несколько месяцев в России обсуждается новый законопроект о запрете торговым сетям возвращать производителю непроданный хлеб. Один из его сторонников — депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор — обсудил эту проблему с несколькими игроками местного рынка в среду, 28 июня, во время посещения небольшой барнаульской пекарни "РунгисЪ".
"Я против возврата, считаю, что это не стимулирует торговые сети к реализации товара. Но по этому поводу идут большие дискуссии. Конечно, надо учитывать и мнение потребителя, и продавца. Но торговые сети не должны наживаться на производителях. Хлеб сваливать в отходы просто безнравственно", — сказал депутат.
Иван Лоор признался, что, приезжая каждый месяц в Алтайский край на региональную неделю, всегда увозит с собой в Москву пару булок своего любимого алтайского хлеба.
Законопроект пока в стадии проработки, до первого чтения он еще не дошел.
По оценкам инициатора принятия законопроекта, известного депутата-единоросса Ирины Яровой, Россия ежегодно теряет около 60 миллиардов рублей из-за возврата торговыми сетями просроченной хлебной продукции.
У этой проблемы две стороны. Если хлеб возвращается с неистекшим сроком годности, его еще можно переработать, но это затратно по себестоимости. Хлеб с истекшим сроком, по идее, только на выброс, хотя случается и переработка.
В Роспотребнадзоре, где идею о возврате любых просроченных продуктов поддерживают, сообщили, что в продуктах после истечения срока годности могут накапливаться патогенные агенты микробиологической и химической природы. Большинство микроорганизмов погибает при термической обработке, но не их токсины.
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Как рассказал корреспонденту ИА "Амител" руководитель Гильдии алтайских пекарей Борис Беньковский, на федеральном уровне Гильдия хлебопеков уже подписала меморандум с Ассоциацией торговых сетей о невозврате хлебной продукции производителю. Условия приняли шесть крупных сетей.
"В 40 регионах России, по нашим данным, возврат прекратился. В том числе и в Алтайском крае. Но тут есть одна уловка: торговые сети понизили входную цену хлеба производителей, то есть стали покупать его дешевле", — сказал Беньковский.
Всего в Барнауле 29 пекарен. Около 70% рынка занимают два базовых хлебозавода: №4 и №6. Остальное — мини-пекарни.
Руководитель пекарни "РунгисЪ" Ирина Королькова эту проблему для своего предприятия решила пять лет назад: пекарня просто перестала работать с торговыми сетями и открыла несколько собственных киосков по продаже хлебобулочных изделий.
"Сейчас у нас по городу 10 своих киосков, хлеб завозим три раза в день. И все продаем, ничего не возвращаем, хотя объем продукции производим в пять раз больше, чем раньше", — отметила она. И добавила, что уйти от возврата товара поможет более тщательное планирование закупа.
Комментарии
это ужасно когда хлеб - наше с вами золото и достояние сваливают в отходы. очень надеюсь, что закон примут
С Лоором согласен – это палка о двух концах нужно все обсудить и принять окончательное решение.
В законе надо четко прописать тогда качество закупаемого хлеба, если уж извините он как сыр с плесенью или кто-то накосячил и некачественную продукцию привез за это бить по рукам, во всех иных случаях никакого возврата в этой части с Лоором солидарен.
Иван Лоор признался, что, приезжая каждый месяц в Алтайский край на региональную неделю,
Это что? Ни фига они тратят денежки. Это сколько дармоедов вот так катается? А прямые линии на что?
Я против возврата, считаю, что это не стимулирует торговые сети к реализации товара.
просто сети будут закупать меньше товара, делов-то
и если товар ненадлежащего качества, что покупатель от него нос воротит, его тоже не надо будет возвращать ввиду нереализации
а че эт кондитер без перчаток работает ...емае а
Везите в приют собакам и кошкам на корм
Хлеб- всему голова, и он, должен быть качественным, закон должен быть реальным и соответствовать нынешней действительности, а именно: не вредить ни покупателям, ни продавцам. Если у Ивана получится-это очень хорошо.
Гость- брысь из комментариев, идитесами с миром к кошкам и собакам, проблема-важная, а вы тут сатирикон развели и опять пишете в 1 строку, как на Банфаксе, как говорится, старую собаку новым командам не научишь. Вот закон путевый действительно нужен.
Иконика, не обращайте внимание, это местный тролль, который поливает все и вся, видимо, сейчас молоко с плиты убежало вот и не пишет))Что же касается возврата товара, да , закон надо очень хорошо продумать , чтобы не ударило и по рынку потребителей и в минус продавцам не было,Лоор трудную функцию на себя взял, я очень надеюсь, что закон будет на самом деле объективным, реальным и не во вред.
Хлебушек какой красивый на фотографиях, вот такой я бы купил, пусть Лор до ума все это доведет, тогда ему низкий поклон будет.
едроботы возбудились
убого же смотритесь и эффект обратный вызываете
Я, как потребитель, беспокоюсь о качестве хлеба, который привозят, могут быть недобросовестные поставщики, с др. стороны прекрасно понимаю и продавцов, в законе нужно более детально и конкретно прописать условия поставки и качества товара, дабы на полках мы потом не видели мутную жижу с мухами, и наоборот покупатели не наглели, возвращая хлеб надлежащего качества.Ивану же пожелаю терпения, так как вопрос действительно назрел, он актуален и требует решения на законодательном уровне. Как говорится, нужно подходить к проблеме с умом, и, решать ее соответственно.
По оценкам инициатора принятия законопроекта, известного депутата-единоросса Ирины Яровой, Россия ежегодно теряет около 60 миллиардов рублей из-за возврата торговыми сетями просроченной хлебной продукции.
а в это время:
Резкое падение нефтегазовых доходов и рецессия в экономике не смогли остановить утечку денег из российского бюджета как на федеральном, так и на региональном уровне.
По итогам 2016 года ущерб, который казна понесла в результате нарушений бюджетного кодекса, взлетел в 1,9 раза, сообщила Счетная палата в итоговом докладе, который был представлен в Госдуме.
Общая сумма нарушений впервые в истории вплотную приблизилась к отметке триллион рублей (966 млрд, по данным СП).
Это почти вдвое превышает сумму, выделенную из федерального бюджета на здравоохранение (518,8 млрд рублей), в 1,6 раза - расходы на образование и в 13 раз - ассигнования на сферу ЖКХ.
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 488,3 млрд рублей, приводит данные Счетной палаты ТАСС.
Помогите состыковаться с фермерами. Пусть непроданный и непереработанный идёт на корма по сходной цене.
Тема, не про нефть, а про хлеб, и вообще не связаны друг с другом, околесица какая-то. Мы хлеб кушаем, а не нефть,я обоими руками за принятие данного закона, но если там пропишут права, обязанности и ответственность покупателей, поставщиков и продавцов .
Фермеров стоит привлечь- идейка хороша, и тоже включить их как участников в грядущий закон, закон же можно доработать, внести поправки до опубликования, прописать ряд положений в которых фермеры также могут принять участие , одно другому не мешает.
Что алтайский, что неалтайский, хлеб давно уже не хлеб, а набор всякой шняги. Такого, как в детстве, когда пока дойдёшь до дому полбулки съешь уже не найти. Продают нечто похожее в Боровихе к примеру, мож ещё где, но в городе сплошная шляпа. Так что, то что Лоор куда то там возит алтайский хлеб - так это чушь полная. Кому он там нужен, свой такой же.
Если у комментатора есть ник, то комментарий читать нет смысла, это робот, по нику его оплачивают.
Люди здесь высказываются. Не обязательно боты, а хлеб не шняга, есть и вкусный смотря, где вы его покупаете, а чтоб нам шнягу не завозили закон и нужен и инициатива от нас самих.
29.06.2017 11:39
- гость -
Люди высказываются, да. А ты за скольких сегодня уже "высказался" ?
ну вот не стоит, хороший хлеб в Алтае, просто нужно знать места и очевидно, что подобные вещи с тем, что не успевают купить нужно распространять на все продукты, которое не успели уйти с прилавка. Этому можно было бы найти очень много применений, и как уже сказано выкидывать еду это, с какой то точки зрения, достаточно безнравственно. В конце концов, какая разница продавцу, если этот товар все равно в конечном счете придет в полную негодность
29.06.2017 11:51
Гость
Да-да, хороший. Кому и кобыла - невеста.
Чего же вы несете? ДИБИ ЛУШКИ.
При чем качество товара и тема в новости?
Если товар не качественный, то его всегда можно вернуть поставщику.
Здесь же хотят заставить производителя платить за отсутствие или плохих логистов в торговых точках.
Что значит вернуть производителю не проданный товар. Это значит увеличить издержки производителя. Все издержки включаются в стоимость товара в конечном итоге.
Так почему потребитель и производитель должны платить за плохую логистику магазина? Если магазин не может правильно спрогнозировать, то пусть и платит за это. А потом сам ищет фермеров, приюты и т.д.