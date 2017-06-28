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Звание чемпиона России завоевал бийчанин Сергей Каменский в дисциплине "стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров", сообщили в краевом управлении спорта и молодежной политики.
Напомним, российское первенство проходит в подмосковном комплексе "Лисья нора". Сергей Каменский, стоящий во главе мирового рейтинга, уверенно отстрелялся в указанной дисциплине и завоевал победу с отрывом в 2,2 очка от ближайшего преследователя.
В квалификации он выбил 1158 очков из 1200 возможных, а в финале показал результат 458,9 очка. Вторым стал представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Соколов, третьим — Владимир Масленников, выступающий за Свердловскую область.
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