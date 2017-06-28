Житель Заринска получил пять лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому во время застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что инцидент произошел в январе этого года. Между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт из-за жены последнего. Мужчина решил отомстить обидчику, схватил нож с кухонного стола и, не обращая внимания на присутствие маленьких детей, пять раз ранил его ножом.
"Своими действиями подсудимый причинил следующие повреждения: колото-резаные раны на передней и боковых поверхностях грудной клетки, на передней стенке живота (со сквозным повреждением тонкой и слепой кишки)", — сказано в сообщении прокуратуры.
В результате житель Заринска получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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