18-летний житель Алтайского края получил четыре года колонии строгого режима за покушение на убийство полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел вечером 8 октября прошлого года во дворе одного из домов села Рогозиха. Там молодой человек напал на участкового, чтобы похитить у него пистолет. Молодой человек попытался ударить вилами стража порядка в грудь. Однако полицейский смог увернуться от удара и спастись.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание.
Комментарии
Там молодой человек напал на участкового, чтобы похитить у него пистолет. Молодой человек ударил вилами стража порядка в грудь. Однако полицейский смог увернуться от удара и спастись. ----------------- Бредятина какая-то. Он его ударил вилами ИЛИ полицейский увернулся от удара?