Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 127 квадратных метров продают в кирпичной высотке в центре Барнаула за 8,79 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом, где находится жилье, стоит на проспекте Ленина. Квартира расположена на 13-м этаже.
"Уникальная квартира с панорамным видом на город в малоквартирном доме в центре города. Три комнаты, 127 квадратных метров. Подземная и наземная парковка с охраной, шлагбаум, консьерж, домофон. ТСЖ. Грузопассажирский лифт. Спокойно, солидно, тихо", — отмечается в объявлении.
В квартире имеется кухня-столовая, гостиная с панорамным остеклением, две изолированные комнаты, два санузла.
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