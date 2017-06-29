Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru
Барнаульцам ко Дню города презентуют местный аналог Арбата – сейчас пешеходную улицу в историческом центре краевой столицы активно готовят к открытию.
Напомним, что наш Арбат – это улица Мало-Тобольская, которая станет пешеходной и возьмет на себя функцию моста между объектами туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Своеобразные опоры этой "переправы" уже есть – с одной стороны, на проспекте Ленина, уже открыт реконструированный мост через Барнаулку, а с другой, от проспекта Социалистического, создан выход на Нагорный парк.
Портал Amic.ru запечатлел, в каком состоянии находится очередной объект туркластера. Несмотря на то, что пока улица еще далека от обретения окончательного вида, подрядчик обещает завершить все работы до 16 сентября. Ну что же, ждем.
Комментарии
а почему фото с ул. Л.Толстого, арбат же Мало-Тобольская???
Достал этот треп про обустройство города - распил денег сплошной и только .