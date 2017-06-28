Telegram предоставил требуемые по закону данные для внесения в реестр

Мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включён в этот реестр", — заявил глава ведомства Александр Жаров.
Он отметил, что Telegram теперь начал работать в правовом поле России.
"Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", — уверен Жаров.
Ранее Павел Дуров сообщил, что согласен на включение Telegram в реестр Роскомнадзора.
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