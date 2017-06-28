Госдума рассмотрит предложение сенаторов о блокировке в России иностранных СМИ на русском языке, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина.

"Появление подобной инициативы связано с проведением слушаний в верхней палате парламента, на которых обсуждалось предотвращение вмешательства во внутренние дела России", - сказал Левин.

О том, что блокировку такого рода прорабатывает Совфед, сообщил председатель временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Он заявил, что в России нужна законодательная база, "которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом".

"Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", — подчеркнул Климов.

Левин отметил, что эта тема звучала на недавнем закрытом пленарном заседании с участием директора ФСБ Александра Бортникова.