Министерство иностранных дел Великобритании выпустило памятку для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет RT со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Памятка призывает болельщиков не садиться в машину к незнакомцам, не носить с собой дорогих вещей и атрибутов туриста, избегать поездок в отдельные регионы России — Чечню, Дагестан и Ингушетию.
Также просят не приближаться ближе чем на 10 км к границе с Донецкой и Луганской областями Украины.
Комментарии