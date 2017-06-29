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Пять уголовных дел, главным фигурантом которых является бывший президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук, находятся в производстве СК Приднестровья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Верховного совета (парламента) непризнанной республики Александра Щербу.

Уточняется, что парламент в среду, 28 июня, согласился снять неприкосновенность с экс-президента и дал возможность на проведение следователями нужных процессуальных действий и привлечение Шевчука к уголовной ответственности.

Спикер Верховного совета уточнил, что сейчас рассмотрены пять представлений прокурора, суть которых сводится к тому, что с 2012 по 2016 год Шевчук, будучи президентом ПМР, "выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения".

По словам прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, первое дело касалось создания НКО "Стабилизационный фонд ПМР", на счет которой было перечислено со специализированного газового счета около 83 миллионов приднестровских рублей (8 млн долларов). Второе дело — деятельность завода "Биохим". Предварительно установлено, что в доход экс-президента ПМР уходило 12 центов с каждого литра спирта, произведенного на заводе. Третье дело связано с организацией и участием в контрабандных схемах, в которые также были вовлечены тогдашний председатель таможни непризнанной республики Геннадий Кузьмичев и несколько его подчиненных.

Четвертое дело связано с замораживанием части пенсий и зарплат работников бюджетной сферы, а пятое, где Шевчук стал фигурантом, - с дачей заведомо ложных показаний двумя гражданами, которые отбывали наказание в виде лишения свободы, уточняет Гурецкий.

"Лента.ру" со ссылкой на Щербу отмечает, что Шевчуку удалось тайно покинуть страну. "Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове", — цитирует издание слова председателя приднестровского парламента.