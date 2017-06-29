Фото: vk.com/act54
Фура с прицепом загорелась на трассе М-51 в Новосибирской области вечером в среду, 28 июня. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, что грузовик DAF вспыхнул на дороге Р254 "Иртыш" в районе деревни Белобородово в Коченёвском районе. Пожарным сообщили о возгорании транспорта в 21:19. Огонь удалось потушить. В результате возгорания были повреждены кабина и прицеп грузовика.
Очевидцы в социальных сетях уточняют, что в результате ЧП пострадавших нет.
На опубликованных свидетелями снимках видно, что грузовик охватило сильное пламя, которое почти полностью скрыло кабину транспортного средства.
Комментарии