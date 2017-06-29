Фото: vk.com/barneos22
Иномарка оказалась на клумбе на площади Октября в Барнауле в результате ДТП, случившегося в ночь на 29 июня.
Об аварии информируют очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на площади Октября, две машины, одна из них на клумбе", — констатирует автор заметки.
Комментарии
Наверное на марке пиригозовал Знак по пр.Ленина с 21-00 везде 40 км/час, при нарушении как минимум административка плюсом. Платное обучение для идиотов - круглосуточно.
там очень давно камера напрашивается при выезде на октября по ленинскому.... носятся 2-3 аварии в неделю.
Еще адские дрифтеры вокруг клумбы носятся))