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Количество бедных россиян выросло на два миллиона человек

, ИА "Амител"
За чертой бедности в стране живут 22 миллиона человек

Фото: psiin.ru

Количество бедных россиян в первом квартале текущего года выросло на два миллиона человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Об этом председатель СП заявила, выступая в Совете Федерации. Общее количество россиян, живущих за чертой бедности, составляет теперь 22 миллиона человек.

По словам Голиковой, в бюджет закладывался более оптимистичный вариант. Так, доля граждан, зарабатывающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9%.

К слову, в 2016 году таковых было 13,5%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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