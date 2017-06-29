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Количество бедных россиян в первом квартале текущего года выросло на два миллиона человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.
Об этом председатель СП заявила, выступая в Совете Федерации. Общее количество россиян, живущих за чертой бедности, составляет теперь 22 миллиона человек.
По словам Голиковой, в бюджет закладывался более оптимистичный вариант. Так, доля граждан, зарабатывающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9%.
К слову, в 2016 году таковых было 13,5%.
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