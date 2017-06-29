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Жители РФ потратили на новые зарубежные машины 650 миллиардов рублей с начала текущего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ФАН.
Уточняется, что данная цифра на 8% превышает траты граждан РФ на иномарки за аналогичный период 2016 года.
Самой востребованной зарубежной маркой на рынке России оказалась Toyota — на эти автомобили россияне потратили до 80 млрд рублей. Второе место досталось южнокорейской Kia — 74 млрд рублей. А замыкает тройку популярнейших марок немецкий Mercedes-Benz, который заработал в РФ порядка 60 млрд рублей.
Отмечается, что на четвертом и пятом местах расположились корейский Hyundai и немецкий BMW, заработавшие до 58 миллиардов и 44 миллиардов рублей соответственно.
Комментарии
Иномарка (равно как и айфон) - это импортный товар, который ввозится в Россию из-за рубежа и за который компания-импортер платит долларами, чуть реже евро, но точно не рублями.
И если даже иномарка собирается в России, то она собирается из узлов, которые опять же импортируются, поэтому большая часть стоимости автомобиля - опять же в долларах.
А откуда появляются у компании-импортера те самые доллары, чтобы привезти в страну иномарки, айфоны и прочий импорт?
Доллары в России появляются главным образом от продажи нефти и газа, чуть меньше от продажи другого сырья, а также с продажи зерна (до свидания, качественный хлеб) и оружия.
Но то, что доллары появляются в России от продажи нефти и газа, а не высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью - это лишь половина беды. Это тоже нехорошо, но главная беда в другом.
Главная беда - в том, что полученные от продажи нефти и газа (а также другого сырья, зерна и оружия) доллары именно просираются, а не идут на развитие экономики. Эти доллары не вкладываются в развитие промышленности, машиностроения, высокотехнологичного сектора, науку и образование - эти доллары, постояв какое-то время во дворах и пробках, отправляются на свалку...