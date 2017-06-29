Сегодня, 29 июня 2017 года, в краевом суде Алтайского края прошло заседание по делу Оксаны Ткаченко. Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Индустриального районного суда Барнаула.
Напомним, женщину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за то, что она стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа. Оксана утверждает, что она стреляла, чтобы защитить сына, которого якобы избивал Владимир Ткаченко.
Адвокат женщины Наталья Барутенко не согласна с таким приговором. Она считает решение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.
Судьи приняли решение изменить приговор. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе. При этом Ткаченко приговорили к шести годам лишения свободы.
"Считается установленным факт, что именно Оксана Ткаченко причинила телесные повреждения своему сыну. Именно поэтому ее действия носят противоправный характер, она не действовала в рамках необходимой обороны.
Дальше необходимо подать кассационную жалобу в президиум Алтайского краевого суда. Но не все жалобы принимаются в кассационную инстанцию, а только при обоснованности существенного нарушения норм уголовного права, если суд сочтет эти доводы убедительными. Верховный суд может быть только после того, когда будут исчерпаны все резервы. Если нам в очередной раз откажут, тогда мы будем обращаться в Верховный суд", — заявила Наталья Барутенко после приговора суда.
У Оксаны Ткаченко двое несовершеннолетних детей. Во время вынесения приговора подсудимая не смогла сдержать слез.
Владимир Ткаченко на заседание не явился, его адвокат объяснил, что его клиент плохо себя чувствует и по состоянию здоровья не смог явиться на заседание.
Ранее порталу Amic.ru Владимир Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы дети остались без матери.
"Когда приговор Оксане прозвучал, я не поверил ушам. Я думал, что судья даст отсрочку из-за несовершеннолетних детей или условное наказание. Я не знаю, какое должно быть наказание Оксане. Но я не хочу, чтобы дети остались без матери", — рассказал он в интервью ИА "Амител" .
Однако на заседании краевого суда адвокат Владимира Ткаченко настаивал на том, чтобы оставить приговор Индустриального районного суда Барнаула без изменений.
Комментарии
Ребят, ну это полный звиздец. Ну дура, ну истеричка, но да хрен с этим, не о том речь. ДВОЕ маленьких детей! У нас в России за убийство оправдывают, а тут 6 лет дали!!! Владимир жив, здоров, все у него отлично. Ему теперь надо "топить" свою бывшую что ли???
а ты с делом-то знаком? эта кукушка легко отделалась, ей пожизненное надо дать
пусть радуется, что он чудом остался жив и не лишился глаза, например
если бы она его все-таки убила, наказание было бы более суровым, не забывайте. хотя, может быть, она бы смогла убедить суд в том, что это самооборона
Поделом!
29.06.2017 13:36
- гость -
"ребят" в своем зверинце найдешь. Топай на митинг, тебя там зарплата в 40 серебреников заждалась.
ну что на 8 мес срезали нормуль!!года 4 отсидит мож по амнистии выйдет
Интересно, а президиум обратно 8 месяцев за ложный донос вернуть может?
Наломала дров, а теперь детьми прикрывается. "ЯЖМАТЬ", "ЭТОЖДЕТИ"
она в сизо иль уж прям на зоне ???