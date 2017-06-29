Сегодня, 29 июня 2017 года, в краевом суде Алтайского края прошло заседание по делу Оксаны Ткаченко. Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Индустриального районного суда Барнаула.

Напомним, женщину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за то, что она стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа. Оксана утверждает, что она стреляла, чтобы защитить сына, которого якобы избивал Владимир Ткаченко.

Адвокат женщины Наталья Барутенко не согласна с таким приговором. Она считает решение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

Судьи приняли решение изменить приговор. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе. При этом Ткаченко приговорили к шести годам лишения свободы.

"Считается установленным факт, что именно Оксана Ткаченко причинила телесные повреждения своему сыну. Именно поэтому ее действия носят противоправный характер, она не действовала в рамках необходимой обороны.

Дальше необходимо подать кассационную жалобу в президиум Алтайского краевого суда. Но не все жалобы принимаются в кассационную инстанцию, а только при обоснованности существенного нарушения норм уголовного права, если суд сочтет эти доводы убедительными. Верховный суд может быть только после того, когда будут исчерпаны все резервы. Если нам в очередной раз откажут, тогда мы будем обращаться в Верховный суд", — заявила Наталья Барутенко после приговора суда.

У Оксаны Ткаченко двое несовершеннолетних детей. Во время вынесения приговора подсудимая не смогла сдержать слез.

Владимир Ткаченко на заседание не явился, его адвокат объяснил, что его клиент плохо себя чувствует и по состоянию здоровья не смог явиться на заседание.

Ранее порталу Amic.ru Владимир Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы дети остались без матери.

"Когда приговор Оксане прозвучал, я не поверил ушам. Я думал, что судья даст отсрочку из-за несовершеннолетних детей или условное наказание. Я не знаю, какое должно быть наказание Оксане. Но я не хочу, чтобы дети остались без матери", — рассказал он в интервью ИА "Амител" .

Однако на заседании краевого суда адвокат Владимира Ткаченко настаивал на том, чтобы оставить приговор Индустриального районного суда Барнаула без изменений.