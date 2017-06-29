Фото: olegyakovlev.com
Экс-вокалист группы "Иванушки International" Олег Яковлев был очень улыбчивым и жизнерадостным человеком, заявила певица Сати Казанова, комментируя весть о смерти исполнителя.
"Он всегда был таким улыбчивым, таким жизнерадостным, очень живым, очень позитивным. Не было никогда даже омрачения на его лице", — цитирует Казанову "Комсомольская правда".
Также исполнительница подчеркнула, что Олега Яковлева следует "помянуть самым добрым и самым светлым словом и помолиться за его душу".
Напомним, что Олег Яковлев скончался в московской больнице утром 29 июня на 48-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.
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