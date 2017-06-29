Фото: ztv.zp.ua
Министерство здравоохранения Алтайского края в понедельник, 26 июня, объявило аукцион на оказание услуг по реконструкции здания Краевой туберкулезной больницы №1 в Новоалтайске. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Уточняется, что начальная цена контракта составляет 829,9 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета региона в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы на текущий год.
Минздрав ищет подрядчика, который обеспечит выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставку инженерного оборудования. Подрядная организация займется устройством кровли и фасадными работами на пищеблоке, установит внутренние санитарно-технические и электротехнические системы, а также благоустроит территорию.
Отмечается, что самой дорогой работой является внутренняя отделка больницы (347,4 миллиона).
Больница расположена по адресу ул. Белоярская, 1, она относится к КГКУЗ "Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер".
Все работы должны быть закончены не позднее 15 декабря 2019 года. Заявки по конкурсу будут приниматься до 12 июля, на 20 июля назначены торги.
Комментарии
так строили строили ...и че бросил тот подрядчик чтоль??там такое место ..зачем туда тубиков притаранли то.....причем по соседству с домами прям рядом больница ....дискомфорт конечно будет жителям
А за 830 000 000 рубликов нельзя ли построить новую больницу, если не воровать деньги и не давать откаты?
15:09 Там пожизненно санаторий был. Преобразовали его в больницу уже давно, теперь только новое здание построили.
ну санаторий и больница разные вещи или как??вам кажется!!!!!!
Раньше помню там когда работала больница, контингент еще тот там был. Нарки туберкулезный, и после отсидки постоянно там ошивались
так вот про что и разговор!!хмырье опять там лазить будет!!!!!!кашлить зэчье
Поддерживаю гостя в 15:39
хлоркой их надо, чтобы туберкулез не распространяли. Или в госдуму на заседания.