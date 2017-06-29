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Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что все еще находится в шоке от известия о смерти Олега Яковлева. Об этом сообщает RT.
Григорьев-Апполонов выразил соболезнования друзьям артиста и поклонникам, любившим его как исполнителя песен "Иванушек International".
"Это нелепая смерть", — добавил солист.
Напомним, рано утром в четверг, 29 июня, в столице на 48-м году жизни умер Олег Яковлев. Музыкант находился в реанимации с двусторонним воспалением легких.
СМИ сообщили, что исполнитель умер из-за отека легких, возникшего на фоне цирроза печени.
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