Фото: fc-zenit.ru
Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин стал игроком ведущего российского клуба "Зенит".
На сайте ФК "Зенит" сообщается, что соглашение с Ерохиным рассчитано на три года. Футболист пришел в команду на правах свободного агента.
Комментируя свой переход в питерский клуб, барнаулец отметил: "Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму".
Также Ерохин подчеркнул, что готов к жесточайшей конкуренции и борьбе за попадание в основу команды. "Естественно, я понимаю, что в "Зените" на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют", — сказал спортсмен.
Александр Ерохин родился 13 октября 1989 года в Барнауле. Воспитанник местного "Динамо". Также тренировался в школе московского "Локомотива", а первый профессиональный контракт подписал с "Шерифом" из Тирасполя. В декабре 2010 года Ерохин перешел в "Краснодар", затем играл в хабаровской "СКА-Энергии", "Урале". Последние два сезона он выступал за "Ростов".
Комментарии