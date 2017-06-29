Фото: barnaul.org
Подготовку к ремонтным работам на мосту через Пивоварку на улице Матросова начали в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Сам ремонт начнется здесь в ближайшие выходные. В данный момент специалисты осуществляют частичную вырубку деревьев и кустарников по берегам Пивоварки.
В мэрии уточняют, что мост отремонтируют в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Здесь запланировано полное переустройство коммуникаций под мостовым переходом.
Кроме того, рабочие заменят крайние балки, осуществят демонтаж существующего покрытия и положат новый асфальтобетон. Пешеходная часть переправы будет расширена.
На ремонт направят более 14,7 миллиона рублей.
Следует иметь в виду, что во время ремонта закроют для движения отрезок улицы Матросова от улицы Юрина до улицы Меланжевой. Также изменят схему движения транспорта. Новые маршруты автобусов и троллейбусов в мэрии обещают предоставить в ближайшее время.
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