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Жительница американского Холстада (штат Миннесота) Монализа Перес случайно застрелила своего парня Педро Руиса при попытке снять вирусный видеоролик для канала на YouTube. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Valley News Live.

Родственники сообщили, что пара решила проверить, остановит ли книга пулю. Для эксперимента они выбрали пистолет Desert Eagle и энциклопедию в твердой обложке, уточняет РИА Новости.

Руис прикрыл грудь книгой, а девушка выстрелила из пистолета, однако пуля пробила обложку и вошла в молодого человека. Девушка сразу же вызвала скорую, но медики не успели спасти парня. Также услышавшие стрельбу вызвали на место полицию.

Родственники отмечают, что идея трюка с пистолетом принадлежала молодому человеку, а девушка долго уговаривала его не рисковать. Однако парень стремился к популярности на YouTube и был готов на все.

Теперь Перес, находящуюся на седьмом месяце беременности, обвиняют в непредумышленном убийстве. Сейчас девушку отпустили под залог в размере семи тысяч долларов. Американке грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч долларов. Пока суд рассматривает дело, девушка должна носить отслеживающее устройство. Также ей запрещено иметь доступ к оружию.